Песков: Путин, вероятно, вручит госнаграды создателям «Буревестника»

Российский лидер Владимир Путин может отметить госнаградами создателей ракеты «Буревестник».

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — заявил он.

Ранее Песков сказал, что испытание ракеты «Буревестник» никоим образом не является ядерным.

