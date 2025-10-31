Песков: Путин, вероятно, вручит госнаграды создателям «Буревестника»

Об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — заявил он.
Ранее Песков сказал, что испытание ракеты «Буревестник» никоим образом не является ядерным.
