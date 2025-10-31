Ричмонд
Песков: Путин с большой долей вероятности наградит разработчиков «Буревестника»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил высокую вероятность награждения государственными наградами разработчиков крылатой ракеты «Буревестник».

Источник: Life.ru

Отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости», представитель Кремля заявил: «С большой долей вероятности можно предположить, что да».

Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний этого уникального оружия с ядерной энергетической установкой. По данным главы Генштаба Валерия Герасимова, последний пуск «Буревестника» состоялся 21 октября. Ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Президент также отмечал, что ядерная силовая установка «Буревестника» сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, но в 1000 раз меньше. Ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд».

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше