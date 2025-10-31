Песков: Путин с большой долей вероятности наградит разработчиков «Буревестника»

Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний этого уникального оружия с ядерной энергетической установкой. По данным главы Генштаба Валерия Герасимова, последний пуск «Буревестника» состоялся 21 октября. Ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Президент также отмечал, что ядерная силовая установка «Буревестника» сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, но в 1000 раз меньше. Ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд».