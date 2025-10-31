В США заявили, что Трамп резко изменил позицию по Украине

«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта», — говорится в сообщении, передает американский телеканал Fox News. Накануне встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане также показала изменение подхода Вашингтона. Трамп подтвердил обсуждение украинского кризиса, но говорил о нем «в менее настойчивом тоне».