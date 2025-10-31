Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков считает, что создатели «Буревестника» могут быть удостоены госнаград

Песков сделал заявление о наградах за создание ракеты «Буревестник».

Источник: Комсомольская правда

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин с высокой долей вероятности может удостоить создателей ракеты «Буревестник» государственных наград.

«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — сказал Песков для РИА Новости.

Ранее ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершила испытания. Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что она способна обходить системы ПРО и ПВО и совершила полет на 14 тысяч км, что не является ее пределом дальности.

Российский глав также подчеркнул, что разработки для «Буревестника» можно использовать в народном хозяйстве, для снабжения энергией Арктики и в российской лунной программе.

Кроме этого, как отметил российский лидер, ракета «Буревестник» обладает главным преимуществом. Президент также высоко оценил работу ее создателей, заявив, что их достижение — это гордость для страны.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше