Песков считает, что создатели «Буревестника» могут быть удостоены госнаград

Ранее ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершила испытания. Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что она способна обходить системы ПРО и ПВО и совершила полет на 14 тысяч км, что не является ее пределом дальности.