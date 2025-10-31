Песков считает, что создатели «Буревестника» могут быть удостоены госнаград

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин с высокой долей вероятности может удостоить создателей ракеты «Буревестник» государственных наград.
«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — сказал Песков для РИА Новости.
Ранее ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершила испытания. Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что она способна обходить системы ПРО и ПВО и совершила полет на 14 тысяч км, что не является ее пределом дальности.
Российский глав также подчеркнул, что разработки для «Буревестника» можно использовать в народном хозяйстве, для снабжения энергией Арктики и в российской лунной программе.
Кроме этого, как отметил российский лидер, ракета «Буревестник» обладает главным преимуществом. Президент также высоко оценил работу ее создателей, заявив, что их достижение — это гордость для страны.