Дмитрий Демешин назвал важнейшие направления развития Комсомольска-на-Амуре

На расширенном заседании правительства Хабаровского края обсудили ход реализации стратегического мастер-плана Комсомольска-на-Амуре, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
С докладом выступил министр экономического развития региона Николай Дубинин. Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что Комсомольск-на-Амуре — важнейший город Дальнего Востока и город Президентского внимания. Он подчеркнул необходимость точного соблюдения сроков по ключевым объектам города Юности.
Мастер-план разработан с учётом запросов жителей на высокооплачиваемые рабочие места, комфортную среду и решение транспортных проблем. Фокус сделан на авиа- и судостроении, черной металлургии и нефтепереработке. В 2025 году внесены изменения: обновление подвижного состава и переселение граждан из аварийного жилья.
В 2024 году завершён первый этап реконструкции стадиона «Авангард», построен арендный дом на 84 квартиры и набережная города. Второй и третий этапы инженерной защиты города и причальная стенка «Вокзал» находятся в высокой степени готовности.
Губернатор обратил внимание на важность увеличения доли частных инвестиций, которая сегодня составляет около 10%. Он выделил роль Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, который совместно с правительством края благоустраивает парк и восстановил Дворец культуры «Авиастроителей».
На реконструкцию ДК «Строитель» уже выделены средства, демонтажные работы ведутся, срок завершения — декабрь 2026 года. Также готовится благоустройство парка «Судостроитель» с привлечением внебюджетных источников; в 2025 году реализованы три площадки, в 2026 году планируются новые.
Мастер-план предусматривает обновление фасадов зданий для сохранения исторического облика города: в 2025—2028 годах будет отремонтирован 21 фасад, в 2026 году ожидается дополнительное федеральное финансирование.
Комсомольск остаётся практико-ориентированным центром образования Дальнего Востока. В 2019 году открыта Инженерная школа, в марте 2025 года — инновационный центр «Эвристика». Ключевую роль в подготовке кадров играют кластеры федерального проекта «Профессионалитет»: авиастроительный и судостроительный. В следующем году планируется запуск кластеров «лесная промышленность» и «металлургия».
Губернатор подчеркнул необходимость увеличения числа инженеров и поручил министру образования Алексею Мокрушину оказать вузу содействие в получении федеральных грантов и увеличении целевого приёма на инженерные специальности.
— Надо понимать, как развить город, видеть точки роста для будущего и совместно с общественностью находить новые механизмы процветания, поддерживая то, что сделано до нас, — подытожил Дмитрий Демешин.