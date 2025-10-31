Дмитрий Демешин назвал важнейшие направления развития Комсомольска-на-Амуре

Мастер-план разработан с учётом запросов жителей на высокооплачиваемые рабочие места, комфортную среду и решение транспортных проблем. Фокус сделан на авиа- и судостроении, черной металлургии и нефтепереработке. В 2025 году внесены изменения: обновление подвижного состава и переселение граждан из аварийного жилья.