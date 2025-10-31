Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ядерный полигон США в Неваде назвали кучей ржавчины

Бывшие сотрудники американского военного полигона в штате Невада заявили, то там невозможно провести физические ядерные испытания из-за износа оборудования. Об этом пишет газета Washington Post.

Источник: AP 2024

Экс-чиновник в ядерной сфере Пол Дикман, участвовавший в нескольких испытаниях отметил, что кадровый вопрос остаётся серьёзной проблемой. Он подчеркнул, что руководители испытаний не бюрократы, а специалисты с большим практическим опытом.

Последние подземные ядерные испытания на полигоне прошли в сентябре 1992 года.

Люди, недавно побывавшие на полигоне, описывают оборудование для прокладки туннелей как «кучу ржавчины». Несколько бывших чиновников считают, что на ремонт и восстановление полигона может уйти несколько лет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами с соответствующими программами и обещал запустить процесс немедленно. При этом политик отказался отвечать на вопрос о начале испытаний.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше