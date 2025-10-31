МИД Ирана: Тегеран ждет визита Лукашенко в следующем году

«В следующем году ждем визит на высшем уровне президента Республики Беларусь в Иран», — сказал он в интервью журналисту телеканала СТВ Григорию Азаренку для его интернет-проекта «Азаренок. Напрямую».
По словам замминистра, в планах на ближайшее время организовать визит министра иностранных дел Ирана в Беларусь. Кроме того, белоруской и иранской сторонами обсуждается возможность проведения заседания межправительственной комиссии по экономическим вопросам, а также межмидовских консультаций.
На прошлой неделе в Иране состоялось заседание совместной белорусско-иранской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Белорусскую делегацию возглавил глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
По его итогам Беларусь и Иран договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере на длительную перспективу.
Кроме того, Минск и Тегеран подтвердили свою заинтересованность углублять кооперацию в импортозамещении, укреплять технологический суверенитет.