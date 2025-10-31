МИД Ирана: Тегеран ждет визита Лукашенко в следующем году

По словам замминистра, в планах на ближайшее время организовать визит министра иностранных дел Ирана в Беларусь. Кроме того, белоруской и иранской сторонами обсуждается возможность проведения заседания межправительственной комиссии по экономическим вопросам, а также межмидовских консультаций.