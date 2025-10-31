Ричмонд
СВО
Выяснилось, что страна ЕС решила выйти из Стамбульской конвенции о защите женщин

Сейм Латвии проголосовал против участия страны в Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Об этом рассказало издание Delfi.

Депутаты обсуждали вопрос больше двенадцати часов. За выход из соглашения выступили несколько оппозиционных партий: «Объединенный список», «Национальное объединение», «Стабильность», «Латвия на первом месте» и «Союз зеленых и крестьян».

Противники конвенции считают, что её положения не совпадают с общепринятыми семейными взглядами. Они не согласны с тем, что в документе гендер определяют не как биологический пол, а как социальную роль.

Теперь президент Латвии Эдгарс Ринкевич должен решить — подписать этот закон или отправить его обратно. Германия, Франция, Великобритания и ещё двенадцать стран направили в парламент письмо с обеспокоенностью.

Стамбульскую конвенцию подписали в 2011 году, она действует с 2014 года и обязывает защищать женщин и предотвращать домашнее насилие. Документ утвердили 39 европейских стран и Грузия. Пока что от него отказалась только Турция.

