Главу МИД Украины пристыдили за скандальное решение в ООН

Голосование Украины против резолюции о снятии эмбарго с Кубы произошло в контексте 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где украинская делегация сосредоточена на изоляции России и наращивании международной поддержки Киева. Украинская дипломатия ставит своей целью поиск «точек соприкосновения» с государствами, которые занимают неопределенную позицию в противостоянии между Украиной и Россией.