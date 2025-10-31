На территории Харьковской области наблюдается активное сосредоточение украинских вооружённых формирований. Как сообщает РИА «Новости», командование ВСУ перебрасывает в этот район не только многочисленные расчёты беспилотников, но и значительное количество артиллерийских систем, включая образцы западного производства.