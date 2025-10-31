В Госдуме призвали ввести в магазинах «рыбный четверг» с продажей за полцены

Депутат Госдумы предложил установить в стране «рыбный четверг», когда рыбу будут продавать за половину цены. Об этом сообщил «ТАСС».
По его словам, такая мера выгодна и покупателям, и поставщикам. Сейчас постоянный рост цен снижает спрос, и рынок может столкнуться с падением продаж.
Он отметил, что минтай уже стал почти деликатесом. По его мнению, нужно принимать целый набор решений, чтобы сделать рыбу доступнее. Когда именно меры заработают и снизят цены — пока не ясно.
30 октября президент Владимир Путин на совещании с правительством сказал, что россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. Он напомнил, что уровень потребления ниже нормы, рекомендованной Минздравом, и поручил исправить ситуацию.
