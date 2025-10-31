Полянский упрекнул Украину за голосование против снятия эмбарго с Кубы

«Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году», — заявил дипломат в X.
Украина закрывает посольство в Гаване и снижает уровень дипотношений с Кубой.
Ранее в МИД Кубы заявили, что Гавана отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии страны в военном конфликте на Украине.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше