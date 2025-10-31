Трамп призвал обойти тактику демократов по затягиванию шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время отменить традицию «филибастера», чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях шатдауна.
Он написал в своей соцсети Truth Social, что республиканцам пора разыграть «козырную карту Трампа» и пойти на «ядерный вариант», «чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас».
Что Трамп имел в виду под «ядерным вариантом», не уточняется.
Ранее американский лидер распорядился возобновить испытания ядерного оружия.
Отметим, что «филибастер» — это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сегодня используют сенаторы-демократы для отклонения законопроекта о финансировании правительства.
Ранее в Конгрессе заявили, что США могут потерять от 7 до 14 млрд долларов из-за шатдауна.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что финансовые потери страны составят десятки миллиардов долларов в день, если шатдаун продлится после 1 ноября.
Между тем в Нью-Йорке объявили режим ЧП в связи с шатдауном.