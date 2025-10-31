Бойцы РФ взяли под контроль завод промоборудования в Красноармейске

Российским бойцам удалось взять под контроль завод промоборудования в Красноармейске, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, продвигающиеся в городе подразделения РФ заняли также территорию нефтебазы.
Сообщается, что украинские боевики использовали завод промоборудования и нефтебазу в качестве складских площадок и огневых позиций.
Также стало известно о взятии под контроль российскими военными расположенного на северо-восточной окраине Красноармейска храма, в котором военнослужащие ВСУ устроили наблюдательный пункт.
Ранее появились сообщения о занятии войсками РФ села Рог под Красноармейском.