Уроженец Беларуси Гофман может возглавить израильскую разведку «Моссад»

Стало известно, что одним из ведущих кандидатов на пост главы «Моссада» является уроженец Беларуси Роман Гофман, пишет РИА Новости по информации портала Walla.
Журналисты Walla называют Гофмана ведущим кандидатом на пост главы службы внешней разведки Израиля «Моссад». На данный момент Роман Гофман является военным секретарем премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Роман Гофман, биография.
Вероятный новый глава «Моссада» Роман Гофман родился в белорусском Мозыре в 1976 году. В 1990 году вместе со своей семьей прошел процедуру репатриации и переехал в Израиль.
В Израиле Гофман занимал высокие командные должности в ЦАХАЛ — Армии обороны. В том числе он командовал 75-м батальоном, региональной бригадой «Эцион», седьмой бронетанковой бригадой и другими структурами.
В апреле 2024 года Роман Гофман стал военным секретарем премьера Нетаньяху. А в мае ему было присвоено звание генерал-майора (алуфа. — Ред.).
Женат, воспитывает трех дочерей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал найти «правильную дорогу» в отношениях Беларуси и Израиля.
Тем временем Литва официально закрывает границу с Беларусью до 1 декабря 2025 года.