Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox: Трамп смягчил позицию по конфликту на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп смягчил свою политику по конфликту на Украине, что смутило союзников Вашингтона в Европе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Источник: Reuters

Изменения в риторике Трампа наблюдаются последние несколько недель, указывает канал. Изначально заявив о поддержке Киева и стремлении к прекращению огня, президент США отошел от прежней линии. Отмечается, что это произошло «порядка двух недель назад», во время визита Владимира Зеленского в США. Трамп не передал Украине ракеты Tomahawk. Последним шагом, смутившим Европу, стало решение о сокращении американского воинского контингента в Румынии. «Россия [в свете действий США] усилит свое влияние в регионе», — заявил телеканалу источник в Евросоюзе.

Еще одним индикатором смягчения стал тот факт, что во время встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Пусане не обсуждался вопрос поставок российской нефти.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше