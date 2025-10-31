Fox: Трамп смягчил позицию по конфликту на Украине

Изменения в риторике Трампа наблюдаются последние несколько недель, указывает канал. Изначально заявив о поддержке Киева и стремлении к прекращению огня, президент США отошел от прежней линии. Отмечается, что это произошло «порядка двух недель назад», во время визита Владимира Зеленского в США. Трамп не передал Украине ракеты Tomahawk. Последним шагом, смутившим Европу, стало решение о сокращении американского воинского контингента в Румынии. «Россия [в свете действий США] усилит свое влияние в регионе», — заявил телеканалу источник в Евросоюзе.