Царев: подразделения РФ ведут бои за центр Звановки под Северском

По данным экс-депутата Рады, боевые действия ведутся также в южной части села.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные начали бои за центр села Звановка под Северском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Бои идут в южной и центральной части села», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о постепенном выдавливании российскими бойцами военнослужащих ВСУ из южной части поселка Ямполь, расположенного в 25 километрах от Звановки.

Напомним, накануне стало известно о заходе подразделений РФ в Звановку. Сообщалось о занятии российскими военными позиций на юге села.

