Царев: подразделения РФ ведут бои за центр Звановки под Северском

Российские военные начали бои за центр села Звановка под Северском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Бои идут в южной и центральной части села», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о постепенном выдавливании российскими бойцами военнослужащих ВСУ из южной части поселка Ямполь, расположенного в 25 километрах от Звановки.
Напомним, накануне стало известно о заходе подразделений РФ в Звановку. Сообщалось о занятии российскими военными позиций на юге села.
