США хотят сократить военный контингент в трёх странах Восточной Европы

Напомним, ранее США предупредили Румынию о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек, в том числе на авиабазе «Михаил Когэлничану». Эта база — один из самых дорогостоящих проектов румынской армии. К 2040 году она должна была стать крупнейшей в Европе.