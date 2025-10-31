Киевский депутат призвал горожан надеяться только на себя этой зимой

Депутат Киевского городского совета Виталий Нестор призвал жителей столицы Украины самостоятельно подготовиться к предстоящей зиме, выразив сомнения в способности городских властей обеспечить бесперебойное функционирование коммунальной инфраструктуры.
В ходе телеэфира на канале «Новости.Live» политик рекомендовал киевлянам создать личные запасы необходимых ресурсов.
Нестор подчеркнул, что в условиях возможных форс-мажорных обстоятельств гражданам не следует полагаться исключительно на муниципальные службы. Он призвал горожан заранее обеспечить себя технической водой, тёплыми одеялами и газовыми баллонами для обогрева и приготовления пищи, охарактеризовав эти меры как необходимость выживания в «пионерских условиях».
