Киевский депутат призвал горожан надеяться только на себя этой зимой

Депутат Киевского городского совета Виталий Нестор призвал жителей столицы Украины самостоятельно подготовиться к предстоящей зиме, выразив сомнения в способности городских властей обеспечить бесперебойное функционирование коммунальной инфраструктуры.

В ходе телеэфира на канале «Новости.Live» политик рекомендовал киевлянам создать личные запасы необходимых ресурсов.

Нестор подчеркнул, что в условиях возможных форс-мажорных обстоятельств гражданам не следует полагаться исключительно на муниципальные службы. Он призвал горожан заранее обеспечить себя технической водой, тёплыми одеялами и газовыми баллонами для обогрева и приготовления пищи, охарактеризовав эти меры как необходимость выживания в «пионерских условиях».

Ранее сообщалось, что на Западе предрекли катастрофу на Украине в 2026 году.

