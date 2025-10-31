Ричмонд
Котенок: бойцы РФ подошли к позициям ВСУ на южной окраине Северска

По данным военкора, российские военные взяли под огневой контроль дорогу на Звановку.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения подошли с юга к позициям ВСУ на окраине города Северск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наиболее значимого продвижения наши войска добились южнее Северска, где удалось вдоль ж/д и пруда выйти к позициям ВСУ непосредственно на южной окраине Северска (в районе ж/д моста)», — написал он.

Согласно сведениям военкора, российские военные взяли под огневой контроль дорогу на расположенное в нескольких километрах от Северска село Звановка.

Котенок сообщил также, что подразделения РФ выбили украинских боевиков из лесополос к востоку от Звановки.

Ранее стало известно о начавшихся боях за центр Звановки.