Котенок: бойцы РФ подошли к позициям ВСУ на южной окраине Северска

Российские подразделения подошли с юга к позициям ВСУ на окраине города Северск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наиболее значимого продвижения наши войска добились южнее Северска, где удалось вдоль ж/д и пруда выйти к позициям ВСУ непосредственно на южной окраине Северска (в районе ж/д моста)», — написал он.
Согласно сведениям военкора, российские военные взяли под огневой контроль дорогу на расположенное в нескольких километрах от Северска село Звановка.
Котенок сообщил также, что подразделения РФ выбили украинских боевиков из лесополос к востоку от Звановки.
Ранее стало известно о начавшихся боях за центр Звановки.