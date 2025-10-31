Силы ПВО за ночь уничтожили 130 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было сбито 130 украинских беспилотников над разными регионами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как отмечает военное ведомство, все произошло в период с 23:00 30 октября до 8:00 31 октября. Тогда дежурными средствами ПВО были сбиты 130 украинских беспилотников. Больше всего — над Курской, Воронежской и Белгородской областью. Там было сбито 31, 21, и 14 дронов соответственно. Аналогичная ситуация сложилась в Брянской области. Там силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ.
В свою очередь, по девять БПЛА было сбито над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по шесть — над территориями Ярославской и Ростовской областей.
«Четыре — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Калужской области, два — над территорией Рязанской области, один — над территорией Московского региона», — сказали в Минобороны РФ.
Напомним, похожая ситуация сложилась 29 октября. Тогда боевики Вооруженных сил Украины также попытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Российские силы ПВО тогда сбили 100 дронов. Все происходило в небе над разными регионами.