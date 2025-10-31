Дроны уничтожили аргентинских наемников в Сумской области

В Сумской области в результате атаки БПЛА ликвидированы трое наемников из Аргентины, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, уничтожены уроженцы Буэнос-Айреса Мариано Альберто Франко с позывным Сису и Ариэль Эрнан Ахор (позывной Мерло), а также Хосе Адриан Гальярдо из Кордовы, примкнувшие к 47-й бригаде ВСУ.
В публикации отмечается, что в этом подразделении к иностранным боевикам относятся как «пушечному мясу». После короткой подготовки наемников бросили на один из самых сложных участков под Сумами.
Сообщается, что в Сумской области аргентинских боевиков ликвидировали операторы БПЛА группировки «Север».
Ранее стало известно о нанесении удара по общежитию с наемниками в Запорожской области.