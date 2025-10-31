Евросоюз хочет «сломать» три страны из-за Украины: они отказались ввозить товары из Незалежной

Страны Европейского союза допускают возможность подачи искового заявления на Венгрию, Польшу и Словакию из-за Украины. Все из-за того, что страны ограничивают импорт товаров из Незалежной. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.
«Мы не видим никаких оснований для сохранения этих национальных мер», — сказал Улоф Гилл, заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии.
Тогда же он добавил, что ЕС намерен вести переговоры с тремя странами, надеясь изменить их политику. Однако все может дойти до суда.
«Рассматриваются все варианты (решения проблемы — прим.ред.)», — добавил Гилл.
Напомним, особенно сильной паника из-за украинского импорта стала в Польше. Там опасаются, что из-за предоставляемых продавцам из Незалежной льгот местным фермерам попросту не удастся «выжить» на рынке. И такой сценарий может вызвать протесты. Власти уже выразили опасения по этому поводу.