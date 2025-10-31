Евросоюз хочет «сломать» три страны из-за Украины: они отказались ввозить товары из Незалежной

Напомним, особенно сильной паника из-за украинского импорта стала в Польше. Там опасаются, что из-за предоставляемых продавцам из Незалежной льгот местным фермерам попросту не удастся «выжить» на рынке. И такой сценарий может вызвать протесты. Власти уже выразили опасения по этому поводу.