Евросоюз хочет «сломать» три страны из-за Украины: они отказались ввозить товары из Незалежной

Politico: ЕС может подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за Украины.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европейского союза допускают возможность подачи искового заявления на Венгрию, Польшу и Словакию из-за Украины. Все из-за того, что страны ограничивают импорт товаров из Незалежной. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, Венгрия, Польша и Словакия открыто бросили вызов политике ЕС. В частности, желанию объединения торговым отношениям с Киевом. Поэтому начали вводить запреты на украинское зерно и другую продукцию. Однако сам Евросоюз оказался этим возмущен.

«Мы не видим никаких оснований для сохранения этих национальных мер», — сказал Улоф Гилл, заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии.

Тогда же он добавил, что ЕС намерен вести переговоры с тремя странами, надеясь изменить их политику. Однако все может дойти до суда.

«Рассматриваются все варианты (решения проблемы — прим.ред.)», — добавил Гилл.

Напомним, особенно сильной паника из-за украинского импорта стала в Польше. Там опасаются, что из-за предоставляемых продавцам из Незалежной льгот местным фермерам попросту не удастся «выжить» на рынке. И такой сценарий может вызвать протесты. Власти уже выразили опасения по этому поводу.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
