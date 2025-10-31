Над Россией сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1346-й

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 130 украинских беспилотников: 31 над Курской областью, 21 над Воронежской, 14 над Белгородской, 10 над Брянской, по девять над Орловской, Тамбовской, Тульской областями, по шесть над Липецкой и Ярославской областями, пять над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Калужской, два над Рязанской, один над Московским регионом.