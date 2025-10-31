Ричмонд
Над Россией сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1346-й

Ночью средства ПВО ликвидировали 130 украинских беспилотников над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Рязанской областями и над Московским регионом. В Орле обломки БПЛА упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование, сообщил губернатор Андрей Клычков. По данным Fox News, Трамп «смягчил» позицию по поддержке Украины и меньше помогает Киеву или принуждает его к прекращению военных действий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:07 В Орле обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, никто не пострадал, возгорания нет.

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 130 украинских беспилотников: 31 над Курской областью, 21 над Воронежской, 14 над Белгородской, 10 над Брянской, по девять над Орловской, Тамбовской, Тульской областями, по шесть над Липецкой и Ярославской областями, пять над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Калужской, два над Рязанской, один над Московским регионом.

08:00 «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1346-й день военной операции на Украине.

