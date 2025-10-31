Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США

Президент США Дональд Трамп утвердил сокращение квоты на прием беженцев с 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября), сообщает Bloomberg. Это минимальный показатель за всю историю программы переселения, отмечает агентство.