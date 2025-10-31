Встреча Петермана с депутатами Нижневартовска сорвалась. Инсайд

Ранее Петерман вызвал на ковер депутатов Нижневартовска и предъявил претензии к действующему созыву думы — согласно отправленному им письму, народные избранники за четыре года работы в якобы недостаточно времени уделяют отчетам перед электоратом и наказам избирателей. Также он потребовал встречи с представителями вартовчан из окружной думы и предложил для этого свою площадку в принадлежащем ему комплексе «Жемчужина Сибири».