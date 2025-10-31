Ричмонд
Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в РФ

В России не применима китайская модель управления, уверен Илья Медведев.

Российская модель управления принципиально отличается от китайской, где за коррупционные преступления применяются крайне жесткие меры, включая расстрел. Об этом заявил руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев, выступая на форуме «Россия инновационная», передает «Коммерсант».

По его словам, бездумно копировать китайский опыт невозможно из-за фундаментальных различий в культурных и управленческих традициях двух стран.

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — указал он.

Илья Медведев является сыном председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Он вступил в партию в 2022 году, получив партийный билет из рук тогдашнего секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

В феврале этого года стало известно, что позиция Конституционного суда по поводу моратория на смертную казнь в России не менялась. У каждого россиянина есть гарантия на то, чтобы не быть приговоренным к смертной казни.

