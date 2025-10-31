ЕК может подать в суд на три страны ЕС из-за решения по Украине

Европейская комиссия рассматривает возможность судебного преследования в отношении Венгрии, Словакии и Польши из-за введенных этими странами ограничений на импорт украинского зерна. Согласно информации, распространенной изданием Politico, данные меры противоречат принципам единого рынка ЕС, запрещающим установление национальных торговых барьеров.
Как отмечает публикация, ситуация демонстрирует растущую политическую напряженность в торговых отношениях между Европейским союзом и Украиной. Столицы стран-членов бросают вызов Брюсселю, настаивая на приоритете национальных интересов над поддержкой Киева в вопросах реализации торгового соглашения.
Официальный представитель Еврокомиссии Улоф Гилл подтвердил, что ведомство не усматривает оснований для сохранения ограничительных мер со стороны трех государств. На вопрос о потенциальном судебном иске он ответил, что рассматриваются все возможные варианты разрешения сложившейся ситуации.
