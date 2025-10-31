ЕК может подать в суд на три страны ЕС из-за решения по Украине

Официальный представитель Еврокомиссии Улоф Гилл подтвердил, что ведомство не усматривает оснований для сохранения ограничительных мер со стороны трех государств. На вопрос о потенциальном судебном иске он ответил, что рассматриваются все возможные варианты разрешения сложившейся ситуации.