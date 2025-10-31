Меркурис призвал США заключить договор с РФ вместо ядерных испытаний

О завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» российский лидер Владимир Путин объявил 26 октября. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что ракета совершила испытательный полет на 14 тыс. километров. По его словам, такое расстояние для нее не предел. Кроме того, новая российская ракета продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противовоздушной и противоракетной обороны.