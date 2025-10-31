Ричмонд
Меркурис призвал США заключить договор с РФ вместо ядерных испытаний

Британский военный аналитик назвал действия США абсурдом.

Источник: Аргументы и факты

США после успешного завершения Россией испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой должны были начать переговоры с Москвой вместо заявлений о ядерном оружии. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Ответ США был не таким, какой я бы посоветовал: встретиться с русскими, провести переговоры, продлить договор СНВ-3 и посмотреть, в чем можно убедить русских», — считает эксперт.

Меркурис обратил внимание, что вместо этого глава Белого дома Дональд Трамп решил возобновить ядерные испытания. Военный аналитик отметил, что такие испытания не окажут влияния на РФ, так как она смогла достичь технологического прорыва.

О завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» российский лидер Владимир Путин объявил 26 октября. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что ракета совершила испытательный полет на 14 тыс. километров. По его словам, такое расстояние для нее не предел. Кроме того, новая российская ракета продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин, вероятно, наградит создателей «Буревестника».

