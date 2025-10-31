Ричмонд
Стало известно, как Россия жестко ответила США после введения новых санкций

Китайские журналисты сообщили, что Россия дважды за три дня ответила на санкции, впервые введённые американской администрацией после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Под ограничения попали крупные российские нефтяные компании — «Лукойл» и «Роснефть». Об этом пишет издание NetEase, чей материал пересказывает АБН24.

По данным издания, президент РФ Владимир Путин отреагировал на санкции демонстрацией военной мощи. Сначала он объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Эта ракета, как утверждается, имеет практически неограниченную дальность полёта и может обходить любые системы ПВО.

Затем последовало второе заявление — об испытаниях ядерного подводного беспилотника «Посейдон», запущенного с подводной лодки-носителя. На нём также была активирована атомная энергетическая установка, что сочли серьёзным технологическим достижением.

По мнению китайских аналитиков, эти шаги стали сигналом решимости России сдерживать давление США и НАТО. Они отметили, что у Америки нет аналогов таким вооружениям, и теперь ей придётся учитывать новые возможности Москвы.

Читайте также: Раскрыто, что Лондон не успеет опомниться в случае жесткого удара Москвы.

