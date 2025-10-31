Стало известно, как Россия жестко ответила США после введения новых санкций

По данным издания, президент РФ Владимир Путин отреагировал на санкции демонстрацией военной мощи. Сначала он объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Эта ракета, как утверждается, имеет практически неограниченную дальность полёта и может обходить любые системы ПВО.