Стало известно, как Россия жестко ответила США после введения новых санкций

Китайские журналисты сообщили, что Россия дважды за три дня ответила на санкции, впервые введённые американской администрацией после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
По данным издания, президент РФ Владимир Путин отреагировал на санкции демонстрацией военной мощи. Сначала он объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Эта ракета, как утверждается, имеет практически неограниченную дальность полёта и может обходить любые системы ПВО.
Затем последовало второе заявление — об испытаниях ядерного подводного беспилотника «Посейдон», запущенного с подводной лодки-носителя. На нём также была активирована атомная энергетическая установка, что сочли серьёзным технологическим достижением.
По мнению китайских аналитиков, эти шаги стали сигналом решимости России сдерживать давление США и НАТО. Они отметили, что у Америки нет аналогов таким вооружениям, и теперь ей придётся учитывать новые возможности Москвы.
