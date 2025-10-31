Трамп уронил шоколадку и отдал ее ребенку на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время празднования в Белом доме. Он уронил шоколадку, но затем решил подарить ее ребенку. Трансляция велась на официальном Youtube-канале американской администрации.
Инцидент произошел в тот момент, когда в Белый дом в рамках празднования Хэллоуина пришло большое количество детей. Тогда ребята пообщались с американским лидером, но затем в его руках оказалась шоколадка. Правда, ненадолго — Трамп почти тут же ее выронил. Тем не менее, президент США не растерялся. Поэтому быстро поднял сладость и… подарил ее ребенку.
Впрочем, в эпицентре скандалов американский лидер оказывается не впервые. Так, в сентябре он вместе с женой Меланией оконфузился перед королем Великобритании. Поскольку опоздал на встречу на целых 15 минут.