Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп уронил шоколадку и отдал ее ребенку на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Трамп вручил ребенку упавшую шоколадку во время празднования Хэллоуина в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время празднования в Белом доме. Он уронил шоколадку, но затем решил подарить ее ребенку. Трансляция велась на официальном Youtube-канале американской администрации.

Инцидент произошел в тот момент, когда в Белый дом в рамках празднования Хэллоуина пришло большое количество детей. Тогда ребята пообщались с американским лидером, но затем в его руках оказалась шоколадка. Правда, ненадолго — Трамп почти тут же ее выронил. Тем не менее, президент США не растерялся. Поэтому быстро поднял сладость и… подарил ее ребенку.

Впрочем, в эпицентре скандалов американский лидер оказывается не впервые. Так, в сентябре он вместе с женой Меланией оконфузился перед королем Великобритании. Поскольку опоздал на встречу на целых 15 минут.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше