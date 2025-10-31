В Башкирии изменили правила приватизации госимущества

Прежде многие участники отправляли задаток напрямую собственнику, минуя электронную площадку. Из-за этого часто возникала путаница, аукционы аннулировали. Теперь этот спорный момент урегулирован, и процедура станет однозначной и ясной, уверены депутаты. Также установлен срок отзыва заявки потенциальным покупателем — её можно забрать минимум за пять дней до окончания срока подачи документов.