В Башкирии изменили правила приватизации госимущества

Напомним, с 2024 года в республике действует новый способ приватизации для недопущения разбазаривания государственного имущества — когда оно долго не продается на аукционах, попадает на специальный этап — продажу по минимально допустимой цене.
Согласно внесенным изменениям, теперь каждый участник аукциона должен заранее внести депозит на счёт оператора электронной площадки. Без внесения залога заявка рассматриваться не будет.
«Это позволит достичь прозрачности и последовательности процедуры приватизации, обеспечить допуск к ней добросовестных участников, действительно заинтересованных в сделке», — отметил спикер парламента Константин Толкачев.
Прежде многие участники отправляли задаток напрямую собственнику, минуя электронную площадку. Из-за этого часто возникала путаница, аукционы аннулировали. Теперь этот спорный момент урегулирован, и процедура станет однозначной и ясной, уверены депутаты. Также установлен срок отзыва заявки потенциальным покупателем — её можно забрать минимум за пять дней до окончания срока подачи документов.
Кроме того, раньше, когда аукционы проваливались, имущество продавалось фактически без ограничения цены. Это приводило к ситуации, когда покупатели могли предлагать рекордно низкую стоимость, например, условно десять рублей. Сейчас установлена минимальная цена, ниже которой объекты продавать невозможно.
«Новый способ приватизации позволил нам установить порог, ниже которого опускать цену нельзя. Это главное. Сейчас мы дорабатываем частности, чтобы торги проходили гладко в интересах всех заинтересованных сторон», — добавил председатель Госсобрания РБ.
Ранее депутаты ГС РБ приняли в первом чтении поправки в закон о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах.