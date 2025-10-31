Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT узнала, что поразило США в переговорах Лаврова и Рубио

В США были поражены «непримиримостью» главы российского МИДа Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре, заявили источники Financial Times, знакомые с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, «бескомпромиссные» заявления российского министра относительно конфликта на Украине привели к сомнениям у американской стороны по поводу продуктивности переговоров с Москвой об урегулировании.

Кроме того, после «напряженного» телефонного разговора между Рубио и Лавровым в середине октября Вашингтон принял решение отложить саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным FT, после беседы Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Президент США «не был впечатлен их [России] позицией», добавил собеседник газеты.

Bloomberg ранее писал, что мнение Рубио о том, что Москва существенно не сменила позицию, стало ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа ввести новые санкции в отношении России впервые после возвращения в Белый дом.

Кроме того, на решение об отмене встречи Трампа и Путина в Будапеште повлиял отправленный МИД России документ, в котором были перечислены требования Москвы для завершения конфликта, рассказали три собеседника FT. По их информации, в записке упоминались территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии того, что она никогда не вступит в НАТО. Об отправке подобного документа Москвой до этого сообщал Reuters. В МИД России это не подтверждали.

Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Однако спустя неделю американский президент объявил, что саммита с президентом России не будет, по крайней мере, пока. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

Как подчеркнул один из собеседников FT, Трамп по-прежнему готов встретиться с российским лидером, «когда и где, по его [Трампа] мнению, может быть достигнут прогресс».

Путин отмечал, что встреча была, скорее, перенесена, чем отменена.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше