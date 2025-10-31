FT узнала, что поразило США в переговорах Лаврова и Рубио

Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Однако спустя неделю американский президент объявил, что саммита с президентом России не будет, по крайней мере, пока. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.