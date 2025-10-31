Британия ужесточила санкции против России.
Британия в случае ответа России на санкции против Москвы «не успела бы сменить подгузники». С такой оценкой выступили британские журналисты, а также одно из западных изданий.
«Британская и американская элиты не успели бы сменить подгузники», — сообщает Daily Express. Статья опубликована на сайте СМИ.
Поводом для обсуждения стало недавнее расширение британских санкций против России. Лондон также призывает усилить давление на Москву и обсуждает передачу Киеву дальнобойного вооружения.
Введение 19-го пакета санкций Евросоюза против России 23 октября стало очередным этапом давления на Москву, включившим ограничения на российский газ, нефтяные компании, банки и даже импорт унитазов и игрушек. Ранее аналогичные меры принимали США, а Лондон также расширил собственные санкции и обсуждает передачу Киеву дальнобойного оружия. Россия заявила о намерении дать взвешенный ответ на враждебные действия, подчеркивая, что санкции наносят больший ущерб экономике ЕС, чем российской экономике.