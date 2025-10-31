Минниханов в Казахстане встретился с акимом Костанайской области

Рустам Минниханов прибыл в Казахстан накануне вечером. По информации пресс-службы руководителя республики, он должен посетить ряд городов, провести деловые встречи и переговоры с казахстанскими коллегами, а также ознакомиться с деятельностью промышленных предприятий.
