Российские десантники ведут ожесточенные бои за запорожское село Рыбное

По информации источников, российские военные уничтожили танк и БТР ВСУ, а также взяли в плен украинских боевиков.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области военнослужащие спецназа ВДВ ведут ожесточенные бои за село Рыбное, сообщил в пятницу Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Спецназ ВДВ ВС РФ прямо сейчас ведет ожесточенные бои с противником у населенного пункта Рыбное», — говорится в публикации.

Сообщается об уничтожении российскими бойцами бронетранспортера «Буцефал» и танка Т-64 ВСУ, а также о взятии в плен украинских военных.

Напомним, накануне стало известно об освобождении войсками РФ запорожского села Красногорское. Сообщалось об уничтожении до взвода военнослужащих ВСУ в ходе боев за село.