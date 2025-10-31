Российские десантники ведут ожесточенные бои за запорожское село Рыбное

В Запорожской области военнослужащие спецназа ВДВ ведут ожесточенные бои за село Рыбное, сообщил в пятницу Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Спецназ ВДВ ВС РФ прямо сейчас ведет ожесточенные бои с противником у населенного пункта Рыбное», — говорится в публикации.
Сообщается об уничтожении российскими бойцами бронетранспортера «Буцефал» и танка Т-64 ВСУ, а также о взятии в плен украинских военных.
Напомним, накануне стало известно об освобождении войсками РФ запорожского села Красногорское. Сообщалось об уничтожении до взвода военнослужащих ВСУ в ходе боев за село.