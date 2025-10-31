WP узнала о признании в США нарушений прав человека Израилем в Газе

Как рассказали источники WP, протокол Israel Leahy Vetting Forum включает высокопоставленных должностных лиц США, а процесс проверки фактов нарушения прав человека дольше, чем для других стран. Бывший сотрудник Госдепа Джош Пол заявил, что при обычной проверке достаточно одного возражения со стороны официального лица, чтобы отказать в помощи военному подразделению, а в случае с Израилем рабочая группа должна прийти к консенсусу относительно того, «имело ли место грубое нарушение прав человека».