Белоусов и Хренин обсудили военное сотрудничество РФ и Белоруссии

Встреча министров обороны России и Белоруссии прошла на полях заседания Совета глав Минобороны государств — участников СНГ.

Источник: Аргументы и факты

Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин в ходе встречи в Алма-Ате обсудили актуальные направления военного сотрудничества. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.

Переговоры Белоусова и Хренина прошли на полях заседания Совета министров обороны (СМО) государств — участников СНГ.

В Минобороны РФ отметили, что сотрудничество Москвы и Минска носит стратегический характер.

«Заседание СМО СНГ — еще один повод встретится и сверить часы по актуальным направления военного сотрудничества», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно о встрече Белоусова с главой Минобороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мурхафом Абу Касрой.

