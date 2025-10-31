Поляки избивают и унижают украинцев за язык: беженцев гонят обратно на родину

В Польше резко и значительно выросло число преступлений, совершаемых против беженцев с Украины. Об этом пишет газета wiadomosci.
Как отмечает издание, за последние два года рост числа преступлений против украинцев в Польше превысил отметку в 70%. Причем в некоторых случаях ситуация откровенно выходит из-под контроля. На граждан Незалежной, как они сами признаются, нападают даже из-за восточного акцента. Их избивают и унижают, призывая возвращаться на родину.
«Однажды мужчина просто оскорбил меня на остановке. Без всякой причины. Мне сказали, что я тунеядец и должен идти домой», — рассказал украинец в беседе с wiadomosci.
Также подчеркивается, что сейчас украинцы в Польше стараются даже не посещать рестораны и пабы. Поскольку там продают алкоголь, из-за которого местное население может быть агрессивным.
«На моего друга, тоже украинца, напали в 9 вечера перед известным сетевым магазином. Нападавшие избили его и пинали ногами только потому, что он говорил с восточным акцентом. И, конечно же, сказали ему “убираться к чёрту из Польши”», — говорит собеседник издания.
Тем временем проблемы у украинцев, бегущих в Польшу, только усугубляются. Так, недавно Варшава сообщила, что больше не сможет принимать беженцев. С соответствующим заявлением выступил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Он же добавил, что ресурсы страны попросту исчерпаны.