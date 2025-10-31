Глава Татарстана: «Курс и цены на нефть не в нашу пользу»

За девять месяцев 2025 года в Татарстане добыли 25,43 миллиона тонн нефти, из которых 5,15 миллиона тонн пришлись на малые нефтяные компании. Однако цены на сырье в третьем квартале остались на низком уровне. Об этом на совещании сообщил глава республики Рустам Минниханов.
Минниханов подчеркнул, что, несмотря на невысокие цены на нефть в третьем квартале, курс валют не способствовал улучшению ситуации. Средняя цена нефти марки Urals в сентябре составила 57 долларов США, что на 10,6% меньше, чем в 2024 году.
Генеральный директор АО «Нефтеконсорциум МНК» Рафаэль Мингазов сообщил, что за девять месяцев малые нефтедобывающие компании Татарстана добыли 5,15 миллиона тонн нефти, что соответствует уровню прошлого года.
Минниханов также отметил стратегическое значение разработки месторождений сверхвязких нефтей и внедрения современных методов на высоковыработанных месторождениях. Хотя эти направления сейчас экономически непривлекательны, поэтому требуют значительных капитальных вложений.
Напомним, Татарстан получил более 70 процентов запланированных поступлений от акцизов. За первые девять месяцев 2025 года в консолидированный бюджет региона поступило 34,7 миллиарда рублей.