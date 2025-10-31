Politico узнала о планах ЕС судиться с тремя странами альянса из-за Украины

«Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта как раз в тот момент, когда вступает в силу обновленное соглашение ЕС с Киевом», — указано в материале.
По данным издания, эти государства открыто выступают против попыток ЕС перезагрузить торговые отношения с Киевом. В частности, запреты, введенные ими на импорт украинского зерна нарушают правила единого рынка Евросоюза.
Позиция трех стран по украинскому зерну демонстрирует серьезную напряженность в торговых связях между ЕС и Украиной, добавила «Газета.Ru».
28 октября Politico сообщила, что Венгрия намерена сформировать совместный с Чехией и Словакией альянс внутри Европейского союза, чтобы выработать единую позицию, скептически настроенную по отношению к политике поддержки Украины. Отмечается, что подобное сотрудничество уже доказывало эффективность во время миграционного кризиса, когда действовала группа Вышеградской четверки.