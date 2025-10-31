Ричмонд
Politico узнала о планах ЕС судиться с тремя странами альянса из-за Украины

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за их позиции по Украине. Об этом 31 октября сообщает газета Politico.

Источник: Reuters

«Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта как раз в тот момент, когда вступает в силу обновленное соглашение ЕС с Киевом», — указано в материале.

По данным издания, эти государства открыто выступают против попыток ЕС перезагрузить торговые отношения с Киевом. В частности, запреты, введенные ими на импорт украинского зерна нарушают правила единого рынка Евросоюза.

Позиция трех стран по украинскому зерну демонстрирует серьезную напряженность в торговых связях между ЕС и Украиной, добавила «Газета.Ru».

28 октября Politico сообщила, что Венгрия намерена сформировать совместный с Чехией и Словакией альянс внутри Европейского союза, чтобы выработать единую позицию, скептически настроенную по отношению к политике поддержки Украины. Отмечается, что подобное сотрудничество уже доказывало эффективность во время миграционного кризиса, когда действовала группа Вышеградской четверки.

