Министерство обороны России сообщило, что украинские военные продолжают прятаться в жилых домах Красноармейска, игнорируя призывы сдаться.
По данным ведомства, российские подразделения за сутки сорвали девять попыток атак и прорывов со стороны ВСУ на северных и северо-западных направлениях, а также предотвратили попытку деблокировать окружённую группировку из района населённого пункта Гришино.
Передвижения украинских подразделений отслеживаются с помощью разведывательных беспилотников, которые передают координаты для ударных дронов. В Минобороны подчеркнули, что украинские бойцы безуспешно пытаются укрываться в жилых домах и лесопосадках.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские силы находятся в полном тактическом окружении под Купянском и не способны удерживать позиции, поскольку российские войска блокируют переброску подкреплений в этот район.
