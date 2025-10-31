Ричмонд
ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах

Министерство обороны России сообщило, что украинские военные продолжают прятаться в жилых домах Красноармейска, игнорируя призывы сдаться.

По данным ведомства, российские подразделения за сутки сорвали девять попыток атак и прорывов со стороны ВСУ на северных и северо-западных направлениях, а также предотвратили попытку деблокировать окружённую группировку из района населённого пункта Гришино.

Передвижения украинских подразделений отслеживаются с помощью разведывательных беспилотников, которые передают координаты для ударных дронов. В Минобороны подчеркнули, что украинские бойцы безуспешно пытаются укрываться в жилых домах и лесопосадках.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские силы находятся в полном тактическом окружении под Купянском и не способны удерживать позиции, поскольку российские войска блокируют переброску подкреплений в этот район.

Читайте также: Раскрыто, что Лондон не успеет опомниться в случае жесткого удара Москвы.