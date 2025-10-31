В Сумской и Харьковской областях взрывами повреждена ж/д инфраструктура

В результате взрывов, прогремевших минувшей ночью на территории Сумской и Харьковской областей, получили повреждения объекты железнодорожной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал Укрзализницы.
По информации компании, в Сумах повреждены строения на территории депо и подвижной состав.
Также сообщается о повреждении железнодорожной инфраструктуры в окрестностях города Лозовая в Харьковской области.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Сумской и Харьковской областях прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о повреждении в результате взрывов железнодорожной инфраструктуры в Черкасской области.