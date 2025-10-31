Работу двух садиков остановили в российском регионе из-за падения обломков БПЛА

В Ярославле временно приостановили работу двух детских садов после падения обломков беспилотников. Соответствующее решение принял губернатор области Михаил Евраев.
«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе», — сообщил глава региона.
Евраев уточнил, что детей из закрытых садов распределят в другие дошкольные учреждения района. Ночная атака беспилотников на Ярославль была успешно отражена, пострадавших нет.
Губернатор предупредил жителей, что на территории области могут находиться фрагменты дронов. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в службу 112.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.