Умер депутат свердловского заксобрания Букреев

Депутат свердловского заксобрания Евгений Букреев скончался. Ему было 74 года. Об этом сообщает источник URA.RU.
«Умер депутат Букреев. Так что в свердловском заксо теперь осталось 48 депутатов», — сообщает источник. Причина пока не называется.
Политик представлял в ЗССО Кировградский одномандатный избирательный округ. В соответствии с законодательством, довыборы по освободившемуся мандату будут проведены в единый день голосования в сентябре. Таким образом, Кировградский округ останется без представителя в региональном парламенте на протяжении нескольких месяцев. Евгений Букреев был избран в заксо от партии КПРФ. Дальнейшая информация о процедуре прощания и кандидатах на вакантный мандат будет известна позднее.