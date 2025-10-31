Ричмонд
Умер депутат свердловского заксобрания Букреев

Депутат свердловского заксобрания Евгений Букреев скончался. Ему было 74 года. Об этом сообщает источник URA.RU.

Депутату Евгению Букрееву было 74 года.

«Умер депутат Букреев. Так что в свердловском заксо теперь осталось 48 депутатов», — сообщает источник. Причина пока не называется.

Политик представлял в ЗССО Кировградский одномандатный избирательный округ. В соответствии с законодательством, довыборы по освободившемуся мандату будут проведены в единый день голосования в сентябре. Таким образом, Кировградский округ останется без представителя в региональном парламенте на протяжении нескольких месяцев. Евгений Букреев был избран в заксо от партии КПРФ. Дальнейшая информация о процедуре прощания и кандидатах на вакантный мандат будет известна позднее.

