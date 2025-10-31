Три города Ямала получили планы развития и поддержку на федеральном уровне

«До 2035 года мы реализуем несколько десятков мероприятий, направленных на улучшение городского пространства, привлечение капитала и рост турпотока. Эта работа серьезно улучшит качество жизни людей, расширит рынок труда и сыграет важную роль в достижении национальных целей развития», — приводит портал правительства ЯНАО слова директора окружного департамента экономики Валерия Миронова. Развитие городов Ямала обеспечит укрепление позиций России в Арктическом регионе.