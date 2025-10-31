Масштабное переизбрание мэров завершилось в Тюменской области

В Тюменской области закончили выбирать глав новообразованных муниципальных округов — раньше они назывались районами и были реорганизованы из-за перехода на одноуровневую систему власти без сельских дум и администраций. Из-за этого в 20 территориях были объявлены новые выборы мэров. Последней свой пост, по решению депутатов, сохранила глава Тюменского района Ольга Зимина — она управляет стратегической территорией с 2023 года.