США выбрали цели и готовы бить по Венесуэле: Трамп выдвинул жесткое требование

США готовятся нанести авиационные удары по военным объектам Венесуэлы. Конкретные цели уже определены. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, бить по Венесуэле администрация США собирается под предлогом борьбы с наркотрафиком. По мнению Вашингтона, ряд военных объектов южноамериканского государства используется именно для распространения запрещенных веществ.
«По словам одного из чиновников, в число потенциальных целей входят контролируемые военными порты и аэропорты, которые предположительно используются для незаконного оборота наркотиков, в том числе военно-морские объекты и взлетно-посадочные полосы», — пишет WSJ.
При этом окончательное решение об атаках еще не принято. Однако подчеркивается, что такая риторика США является, фактически, ультиматумом. Его американский президент Дональд Трамп выдвинул венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро. Глава Белого дома хочет, чтобы последний ушел в отставку.
Тем временем Венесуэла уже ответила на подобные угрозы со стороны США. Страна подчеркнула, что полностью готова защищаться. Более того, подчеркивалось наличие у Венесуэлы пяти тысяч комплексов «Игла-С» и большого числа военных. Последние готовы занять необходимые рубежи.