Стало известно о ночной атаке более 100 украинских дронов на Россию

Тем временем главнокомандующий украинской армии Александр Сырский прибыл в Красноармейск (Покровск) и признал, что обстановка на этом направлении остаётся сложной. Он отметил, что российская пехота активно действует в городской застройке, избегая открытых боёв, и часто меняет позиции. При этом Сырский не подтвердил данные о полном окружении украинской группировки, но отдал приказ начать эвакуацию.