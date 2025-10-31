Стало известно о ночной атаке более 100 украинских дронов на Россию

Минобороны России сообщило о крупнейшей за последнее время атаке беспилотников. По данным ведомства, силы ПВО за ночь перехватили более 100 украинских дронов, запущенных по различным регионам страны.
Основной удар пришёлся на европейскую часть России, в том числе на приграничные области. Системы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее российские военные нанесли удар по железнодорожному составу в Сумской области Украины, который перевозил технику и боеприпасы для ВСУ.
Тем временем главнокомандующий украинской армии Александр Сырский прибыл в Красноармейск (Покровск) и признал, что обстановка на этом направлении остаётся сложной. Он отметил, что российская пехота активно действует в городской застройке, избегая открытых боёв, и часто меняет позиции. При этом Сырский не подтвердил данные о полном окружении украинской группировки, но отдал приказ начать эвакуацию.
Читайте также: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах.