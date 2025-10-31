Ричмонд
Нацпалата «Атамекен» выступила с обращением из-за слухов о председателе Раимбеке Баталове

В пресс-службе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» опровергли информацию о том, что Раимбек Баталов освободит должность председателя президиума, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале’Госархив’опубликовали информацию о том, что Раимбек Баталов покинет НПП «Атамекен». «По данным, распространяемым в сети, Раимбек Баталов оставит пост председателя президиума НПП “Атамекен”. Уход Баталова не станет неожиданностью для экспертного сообщества — подобное развитие событий прогнозировалось уже давно. Эксперты отмечают, что в последние годы эффективность работы палаты снизилась. Баталов возглавляет НПП “Атамекен” с февраля 2022 года. Он ежегодно занимает строчки в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана», — сказано в публикации. Вскоре заявление опубликовали в пресс-службе «Атамекен». Там сообщили, что распространяемая информация о якобы предстоящем освобождении Баталова от должности председателя президиума НПП не соответствует действительности. В палате отметили, что председатель президиума избирается и освобождается от должности исключительно решением съезда Национальной палаты предпринимателей. «Иные заявления или публикации по данному вопросу являются недостоверными и не имеют правовых оснований. Просим воздержаться от распространения непроверенной информации», — отметили в палате предпринимателей.